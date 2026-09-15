न्यूयॉर्क: मेट्रो ट्रैक पर बैठे थे या फिर गिरने से गई जान? भारतीय मूल के छात्रों की मौत की जांच में उलझी पुलिस

न्यूयॉर्क में मेट्रो की चपेट में आने से भारतीय मूल के दो छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवम कौल और मलाइका चित्रे के रूप में हुई है। रविवार को मैनहट्टन में एक ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वे रटगर्स विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे।

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न्यूयॉर्क पोस्ट और न्यूयॉर्क डेली की स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार , दोनों छात्र लोअर मैनहट्टन के कैनाल स्ट्रीट स्टेशन पर नंबर 4 ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें ट्रेन के आने पर दोनों छात्र सबवे ट्रैक पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रेन के दोनों लोगों से टकराने से पहले उसे रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या कौल या चित्रे में से कोई भी ड्रग्स या शराब के नशे में था। अधिकारियों ने यह समझने के लिए सुसाइड लेटर की भी तलाश की है कि दोनों पटरियों पर क्यों थे। हालांकि अभी तक कोई नोट नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।इस घटना पर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार, यह साफ नहीं है कि पटरी पर पुरुष गिरा था या महिला। ट्रेन ऑपरेटर ने अधिकारियों को बताया कि उसने एक पुरुष और एक महिला को पटरी पर बैठे हुए देखा था। उसने आगे बताया कि जब ट्रेन उनके पास पहुंची, तो महिला हंस रही थी और पुरुष को अपनी ओर खींच रही थी।घटना के समय ट्रेन में लगभग 100 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित बाहर निकाला गया। एमटीए के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में हर साल औसतन 223 लोग ट्रेन की चपेट में आए। 2025 में, 228 लोग या तो ट्रेन की चपेट में आने से या डिब्बों के बीच गिरने से घायल हुए, जिनमें से 89 लोगों की मौत हो गई।