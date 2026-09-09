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केन्या में क्या काम करती है टाटा केमिकल्स? राष्ट्रपति विलियम रुटो ने क्यों कहा- 'सामान समेटकर निकलो'

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 09 Sep 2026 10:06 PM IST







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केन्या में टाटा को झोला उठाने के लिए कह दिया गया, लेकिन टाटा केमिकल्स वहां क्या काम करती है? आखिर इतनी बढ़ी कंपनी को केन्या जैसा छोटा सा देश देश निकाला कैसे दे सकता है? आखिर केन्या में ये कंपनी क्या करती थी और कितना कमाती थी, जिसका फायदा केन्या को नहीं हुआ?

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