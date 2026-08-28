फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Fire in Russia 15 workers killed in Amur Gas Chemical Complex blaze were regulations violated Probe on

रूस में अग्निकांड: अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में आग से 15 कर्मचारियों की मौत; क्या नियमों का उल्लंघन हुआ?

Fri, 28 Aug 2026 03:03 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 28 Aug 2026 03:03 AM IST
सार

रूस के सुदूर पूर्व में स्थित अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में श्रमिकों को सुरक्षित भागते देखा गया। 

विज्ञापन
Fire in Russia 15 workers killed in Amur Gas Chemical Complex blaze were regulations violated Probe on
बड़ी खबर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इस सप्ताह की शुरुआत में हुए एक हादसे के कई घंटे बीतने के बाद 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मामला रूस के एक संयंत्र में आग लगने का है। संयंत्र प्रबंधन ने गुरुवार को बताया कि इस दुर्घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया था। संयंत्र में आग लगने पर श्रमिकों को सुरक्षित भागते देखा गया था। अब 14 विदेशी समेत कुल 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।
विज्ञापन


चीनी कंपनी सहयोगी की भूमिका में
अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स ने एक बयान में बताया कि सभी मृतक संयंत्र के कर्मचारी थे। मृतकों में एक रूसी नागरिक और 14 विदेशी शामिल थे। बुधवार को पहले एक रूसी और छह चीनी नागरिकों के शव बरामद होने की घोषणा की गई थी। यह कॉम्प्लेक्स रूस के अमूर क्षेत्र में चीनी सीमा के पास स्थित है। यह चीन की सरकारी तेल और गैस फर्म सिनोपेक तथा रूसी पेट्रोकेमिकल कंपनी सिबुर का एक संयुक्त उद्यम है।
विज्ञापन


क्या प्लांट में नियमों का उल्लंघन हुआ?
रूस की जांच समिति आग लगने के कारण और सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। समिति ने तोड़फोड़ या किसी गलत इरादे के संकेत नहीं दिए हैं। सिबुर ने बताया कि कंपनी ने रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के समन्वय से आपातकालीन बचाव कार्य शुरू कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


संयंत्र की स्थिति और गुणवत्ता की जांच
कंपनी ने कहा कि आग से अप्रभावित सुविधाओं पर निर्माण और स्थापना कार्य सामान्य रूप से जारी रहेगा। हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है। वर्तमान में हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन अधिकतम अनुमेय स्तर से अधिक नहीं है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग एक सहायक प्रक्रिया क्षेत्र में लगी थी। कॉम्प्लेक्स के मुख्य उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं।


उत्पादन क्षमता कितनी, भविष्य की योजनाएं क्या?
अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स अभी निर्माणाधीन है। इसका काम 2027 की शुरुआत में शुरू होने की योजना है। यह खुद को पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन के उत्पादन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक बताता है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष संयुक्त रूप से 2.7 मिलियन टन दो पॉलीमर बनाने की है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि स्थानीय चीनी वाणिज्य दूतावास ने घटनास्थल पर एक टीम भेजी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed