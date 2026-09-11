विदेश के समाचार: अल्जीरिया ने यूएई से तोड़े राजनयिक संबंध; यमन में हूती विद्रोहियों ने बंदरगाह पर कब्जा किया
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 11 Sep 2026 05:55 AM IST
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अल्जीरिया ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात से राजनयिक संबंध तोड़ दिए। अल्जीरियाई विदेश मंत्रालय ने कथित 'उकसाने वाली और शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों' तथा 'अनुचित व्यवहार' का हवाला दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने इस फैसले को अस्थायी होने की उम्मीद जताई है।
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गाजा में इस्राइली हमला, यमन में हूती विद्रोहियों ने बंदरगाह पर कब्जा किया
उत्तरी गाजा में इस्राइली हमले में दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई। अस्पताल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बेत लहिया में सुबह करीब 2 बजे हुए इस हमले में एक पति-पत्नी और उनकी 8 व 12 साल की दो बेटियां मारी गईं। इस्राइली सेना ने कहा कि उसने अपने बलों पर हमला करने वाले एक उग्रवादी को निशाना बनाया था। गाजा से इतर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को यमन के रणनीतिक लाल सागर बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया। यह शहर बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से करीब 80 किलोमीटर दूर है, जो दुनिया के करीब 12 फीसदी तेल और सामान भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। इस्राइली रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने ईरान को चेतावनी दी कि यदि इस्राइल पर हमला हुआ तो उसे "शक्तिशाली जवाब" मिलेगा। यह बयान ईरान द्वारा जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागने के बाद आया।
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