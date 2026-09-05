नेपाल त्रासदी के बीच चमत्कार: 10 दिन से मलबे में फंसी 60 साल की महिला निकली जिंदा, चीनी नागरिक भी मिला जीवित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 05 Sep 2026 02:48 PM IST
सार
नेपाल में आपदा के 10-11 दिन बाद राहत और बचाव अभियान में दो बड़ी कामयाबी सामने आई। बेट्रावती में मलबे के अंदर दबे एक घर से 60 साल की महिला को नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र से एक चीनी नागरिक भी जिंदा बचाया गया। इतने दिनों बाद दोनों को कैसे बचाया गया और क्या अब बाकी लोगों के लिए भी उम्मीद जगी है? आइए, विस्तार से सबकुछ समझते हैं...
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विस्तार
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नेपाल में आपदा के करीब 10-11 दिन बाद राहत और बचाव अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। बेट्रावती में आपदा से दबे एक घर के अंदर फंसी 60 साल की महिला को नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला इतने दिनों तक मलबे के अंदर फंसी रही। बचाव दल ने बेहद कठिन हालात के बीच अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला। इस घटना ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि मलबे में फंसे अन्य लोगों को भी सुरक्षित खोजा जा सकता है।
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बचाव दल ने महिला को किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला?महिला को बचाने के दौरान नेपाल के सुरक्षा जवानों और बचाव दल के सामने बेहद मुश्किल परिस्थितियां थीं। इसके बावजूद सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अभियान जारी रखा। महिला के जिंदा मिलने को राहत और बचाव अभियान में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस अभियान ने जमीन पर काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों के साहस को भी सामने रखा है। इस दौरान हर फंसे हुए व्यक्ति को जिंदा खोजने की उम्मीद बनाए रखने की अपील की गई है।
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क्या अपर त्रिशूली-1 परियोजना से भी मिली बड़ी राहत?नेपाल के अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र से भी एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया गया है। यह बचाव भी आपदा के करीब 10-11 दिन बाद हुआ। सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों ने प्रभावित इलाके में लगातार तलाश और बचाव अभियान चलाया। इसी अभियान के दौरान चीनी नागरिक को सुरक्षित जिंदा निकाला गया। इस घटना से उन परिवारों और लोगों के लिए उम्मीद बढ़ी है, जिनके अपने अभी भी प्रभावित इलाकों में फंसे हो सकते हैं।
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