नेपाल त्रासदी के बीच चमत्कार: 10 दिन से मलबे में फंसी 60 साल की महिला निकली जिंदा, चीनी नागरिक भी मिला जीवित

बचाव दल ने महिला को किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला?

विज्ञापन

क्या अपर त्रिशूली-1 परियोजना से भी मिली बड़ी राहत?

विज्ञापन

विज्ञापन

क्या बाकी फंसे लोगों को लेकर भी उम्मीद कायम है?

आपदा के बीच सुरक्षा कर्मियों के लिए क्यों जताया जा रहा सम्मान?

महिला को बचाने के दौरान नेपाल के सुरक्षा जवानों और बचाव दल के सामने बेहद मुश्किल परिस्थितियां थीं। इसके बावजूद सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अभियान जारी रखा। महिला के जिंदा मिलने को राहत और बचाव अभियान में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस अभियान ने जमीन पर काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों के साहस को भी सामने रखा है। इस दौरान हर फंसे हुए व्यक्ति को जिंदा खोजने की उम्मीद बनाए रखने की अपील की गई है।नेपाल के अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र से भी एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया गया है। यह बचाव भी आपदा के करीब 10-11 दिन बाद हुआ। सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों ने प्रभावित इलाके में लगातार तलाश और बचाव अभियान चलाया। इसी अभियान के दौरान चीनी नागरिक को सुरक्षित जिंदा निकाला गया। इस घटना से उन परिवारों और लोगों के लिए उम्मीद बढ़ी है, जिनके अपने अभी भी प्रभावित इलाकों में फंसे हो सकते हैं।बचाव अभियानों के बीच सुरक्षा कर्मी और राहत दल अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में तलाश जारी रखे हुए हैं। दोनों घटनाओं में लोगों का इतने दिनों बाद जिंदा मिलना इस अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बचाव दलों का काम केवल मलबा हटाना नहीं है, बल्कि हर संभावित जगह पर फंसे लोगों की तलाश करना भी है। ऐसे में 60 साल की महिला और चीनी नागरिक का सुरक्षित बचना यह उम्मीद कायम करता है कि मलबे में फंसी अन्य जिंदगियों तक भी पहुंचा जा सकता है।इन बचाव अभियानों ने सुरक्षा कर्मियों और जमीन पर काम कर रहे हर बचावकर्मी के साहस को सामने रखा है। बेहद खतरनाक परिस्थितियों में भी जवान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। नेपाल के बहादुर सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों के प्रति सम्मान जताया गया है। साथ ही यह उम्मीद भी व्यक्त की गई है कि मलबे और प्रभावित क्षेत्रों में फंसी हर जिंदगी को सुरक्षित खोज लिया जाए। इन घटनाओं के बीच संदेश साफ है कि राहत अभियान जारी रहने तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।