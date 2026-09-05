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Hindi News ›   World ›   Nepal Disaster Rescue 60-Year-Old Woman Rescued Alive After 10-11 Days Chinese National Also Saved

नेपाल त्रासदी के बीच चमत्कार: 10 दिन से मलबे में फंसी 60 साल की महिला निकली जिंदा, चीनी नागरिक भी मिला जीवित

Sat, 05 Sep 2026 02:48 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 05 Sep 2026 02:48 PM IST
सार

नेपाल में आपदा के 10-11 दिन बाद राहत और बचाव अभियान में दो बड़ी कामयाबी सामने आई। बेट्रावती में मलबे के अंदर दबे एक घर से 60 साल की महिला को नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र से एक चीनी नागरिक भी जिंदा बचाया गया। इतने दिनों बाद दोनों को कैसे बचाया गया और क्या अब बाकी लोगों के लिए भी उम्मीद जगी है? आइए, विस्तार से सबकुछ समझते हैं...

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Nepal Disaster Rescue 60-Year-Old Woman Rescued Alive After 10-11 Days Chinese National Also Saved
नेपाल त्रासदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल में आपदा के करीब 10-11 दिन बाद राहत और बचाव अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। बेट्रावती में आपदा से दबे एक घर के अंदर फंसी 60 साल की महिला को नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला इतने दिनों तक मलबे के अंदर फंसी रही। बचाव दल ने बेहद कठिन हालात के बीच अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला। इस घटना ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि मलबे में फंसे अन्य लोगों को भी सुरक्षित खोजा जा सकता है।
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बचाव दल ने महिला को किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला?

महिला को बचाने के दौरान नेपाल के सुरक्षा जवानों और बचाव दल के सामने बेहद मुश्किल परिस्थितियां थीं। इसके बावजूद सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अभियान जारी रखा। महिला के जिंदा मिलने को राहत और बचाव अभियान में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस अभियान ने जमीन पर काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों के साहस को भी सामने रखा है। इस दौरान हर फंसे हुए व्यक्ति को जिंदा खोजने की उम्मीद बनाए रखने की अपील की गई है।
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क्या अपर त्रिशूली-1 परियोजना से भी मिली बड़ी राहत?

नेपाल के अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र से भी एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया गया है। यह बचाव भी आपदा के करीब 10-11 दिन बाद हुआ। सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों ने प्रभावित इलाके में लगातार तलाश और बचाव अभियान चलाया। इसी अभियान के दौरान चीनी नागरिक को सुरक्षित जिंदा निकाला गया। इस घटना से उन परिवारों और लोगों के लिए उम्मीद बढ़ी है, जिनके अपने अभी भी प्रभावित इलाकों में फंसे हो सकते हैं।
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क्या बाकी फंसे लोगों को लेकर भी उम्मीद कायम है?

बचाव अभियानों के बीच सुरक्षा कर्मी और राहत दल अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में तलाश जारी रखे हुए हैं। दोनों घटनाओं में लोगों का इतने दिनों बाद जिंदा मिलना इस अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बचाव दलों का काम केवल मलबा हटाना नहीं है, बल्कि हर संभावित जगह पर फंसे लोगों की तलाश करना भी है। ऐसे में 60 साल की महिला और चीनी नागरिक का सुरक्षित बचना यह उम्मीद कायम करता है कि मलबे में फंसी अन्य जिंदगियों तक भी पहुंचा जा सकता है।

आपदा के बीच सुरक्षा कर्मियों के लिए क्यों जताया जा रहा सम्मान?

इन बचाव अभियानों ने सुरक्षा कर्मियों और जमीन पर काम कर रहे हर बचावकर्मी के साहस को सामने रखा है। बेहद खतरनाक परिस्थितियों में भी जवान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। नेपाल के बहादुर सुरक्षा कर्मियों और बचाव दलों के प्रति सम्मान जताया गया है। साथ ही यह उम्मीद भी व्यक्त की गई है कि मलबे और प्रभावित क्षेत्रों में फंसी हर जिंदगी को सुरक्षित खोज लिया जाए। इन घटनाओं के बीच संदेश साफ है कि राहत अभियान जारी रहने तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
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