दुर्घटना: अफ्रीकी देश केप वर्डे में सड़क हादसा, फोगो द्वीप के पहाड़ी इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त; 25 की मौत
पीटीआई, प्राइया Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 06 Sep 2026 04:34 PM IST
सार
केप वर्डे के फोगो द्वीप पर शनिवार को एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। पहाड़ी इलाके में हुए इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विस्तार
अफ्रीकी देश केप वर्डे में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार को फोगो द्वीप के पहाड़ी इलाके में कैंपानास डी सिमा मार्ग पर हुआ। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के समय एक यात्री बस वहां से गुजर रही थी। इसी दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़ त्रासदी: 1341 मौतें, करीब 5000 लापता; 1000 से ज्यादा अज्ञात शव दफनाए गए, बचाव कार्य जारी
(ये खबर अपडेट की जा रही है)
विज्ञापन
यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़ त्रासदी: 1341 मौतें, करीब 5000 लापता; 1000 से ज्यादा अज्ञात शव दफनाए गए, बचाव कार्य जारी
विज्ञापन
(ये खबर अपडेट की जा रही है)