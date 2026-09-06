दुर्घटना: अफ्रीकी देश केप वर्डे में सड़क हादसा, फोगो द्वीप के पहाड़ी इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त; 25 की मौत

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अफ्रीकी देश केप वर्डे में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार को फोगो द्वीप के पहाड़ी इलाके में कैंपानास डी सिमा मार्ग पर हुआ। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के समय एक यात्री बस वहां से गुजर रही थी। इसी दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।