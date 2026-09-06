फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   iran fuel tanker explosion in west kills many and injured

ईरान में बड़ा हादसा: एक ईंधन टैंकर विस्फोट में 11 लोगों की मौत, कई अन्य गंभीर रूप से घायल

Sun, 06 Sep 2026 03:44 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 06 Sep 2026 03:44 PM IST
विज्ञापन
iran fuel tanker explosion in west kills many and injured
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला
पश्चिमी ईरान में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। ईरान की न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने बताया कि हादसा राजधानी तेहरान से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में कुर्दिश शहर सनंदाज के करीब हुआ। जहां एक ईंधन टैंकर ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास कई कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर में आग के साथ विस्फोट हो गया। 
विज्ञापन


ब्रेक में खराबी के चलते हुए हादसा
ईरानी मीडिया के अनुसार, टैंकर के ब्रेक में खराबी के चलते ये हादसा हुआ। घायलों को अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है। इससे पहले साल 2018 में भी सनंदाज के पास एक ईंधन टैंकर और एक इंटरसिटी यात्री बस के बीच इसी तरह की सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए थे।
विज्ञापन


ईरान में हर साल सड़क और यातायात दुर्घटनाओं में 17,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। विशेषज्ञ उच्च मृत्यु दर के लिए असुरक्षित वाहनों, यातायात नियमों की अनदेखी और अपर्याप्त आपातकालीन सेवाओं को जिम्मेदार मानते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed