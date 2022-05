Mona Lisa Painting: 6748 करोड़ की मोनालिसा पेंटिंग पर खफा दर्शक ने फेंका केक, बूढ़ी महिला के वेश में गया था म्यूजियम के अंदर

दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक मोनालिसा पर पेरिस के लौवरे म्यूजियम में एक दर्शक ने केक फेंक दिया। पेरिस के प्रसिद्ध लौवरे संग्रहालय में रविवार को बूढ़ी महिला के वेश में संग्रहालय पहुंचे एक आदमी ने महान चित्रकार लियोनार्दो द विंशी की कालजयी पेंटिंग मोनालिसा को बर्बाद करने की कोशिश की।

Mona Lisa Painting Got Caked By a Man Disguised as woman saying, "Some people are destroying Earth, think about Earth "

