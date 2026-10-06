पाकिस्तान: हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ से हड़कंप, मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त; पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया है। घटना सिंध के नगरपारकर इलाके के राठी गांव में स्थित माता जोग माया मंदिर की है।

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स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सोमवार रात मंदिर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई। मंगलवार सुबह मंदिर के देखरेख करने वाले व्यक्ति के उठने पर उसे घटना की जानकारी हुई। उसने देखा कि मंदिर में मौजूद कुछ मूर्तियां तोड़ दी गई थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद एनजीओ के अध्यक्ष शिवा काछी ने बताया कि पुलिस ने घटना के मुख्य संदिग्ध के तौर पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हालांकि, आरोपी से जुड़ी अन्य जानकारी तत्काल सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि मंदिर में तोड़फोड़ की घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे या नहीं। पुलिस ने मंदिर के कुछ हिस्सों में नुकसान की पुष्टि की है।शिवा काछी के अनुसार, यह एक छोटा मंदिर है। नगरपारकर क्षेत्र में हिंदू समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, इसलिए यहां गांव-गांव में हिंदुओं के पूजा और प्रार्थना के लिए छोटे मंदिर मौजूद हैं।सिंध के कुछ इलाकों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। अप्रैल में हैदराबाद के फतेह चौक इलाके में काली माता मंदिर में तोड़फोड़ के बाद पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के सदस्यों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था और रास्ते भी जाम किए थे।