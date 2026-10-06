{"_id":"6ac4d2a58ebbc50b89013087","slug":"ai-banned-in-the-us-donald-trump-has-formed-a-super-intelligence-force-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेरिका में AI क्यों हुआ बैन? डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने चौंकाया","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दो बड़े फैलसे लिए हैं। पहला उन्होंने अमेरिका में फेडरेल कोशिशों को कॉऑर्डिनेट करने के लिए एक खास टास्कफोर्स सुपर इंटेलिजेंस फोर्स यानी (SIF) के गठन का एलान किया है। दूसरा कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके अमेरिकी सरकारी कामकाज में AI शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाकर इसे सुपर इंटेलिजेंस यानी एसआई का नाम दे दिया है।

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