व्हाइट हाउस के पास हथियार के साथ पकड़ा गया शख्स: कहा- दिमाग में 'ट्रंप को मारने' की आवाज, जांच में क्या मिला?

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तीन बंदूकें और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि उसके सिर में आवाजें आ रही थीं, जो उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थीं।

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एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरफ्तारी गुरुवार रात हुई। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक खड़ी कार में संदिग्ध गतिविधियां करते हुए एक व्यक्ति को देखा। इसके बाद अधिकारी उसके पास पहुंचे और उससे पूछताछ की।अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के बयान के मुताबिक, आरोपी की पहचान रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा चिरिनोस के रूप में हुई है। उसने अधिकारियों को बताया कि उसके सिर में कुछ आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें उसे देश की राजधानी आने और रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए कह रही थीं। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि आरोपी जिस कार में बैठा था, उसके चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज थी। इसके बाद कार की तलाशी ली गई, जिसमें तीन अलग-अलग तरह की बंदूकें और दर्जनों कारतूस मिले।गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, आरोपी वेनेजुएला का प्रवासी है और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था। वह मार्च 2024 में टेक्सास के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वह अमेरिकी मार्शल सर्विस की हिरासत में है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री मार्कवेन मुलिन ने कहा कि सीक्रेट सर्विस के सतर्क अधिकारियों की वजह से तीन हथियारों के साथ मौजूद इस व्यक्ति को व्हाइट हाउस के पास ही पकड़ लिया गया। इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया।डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से उनके और उनके परिवार के सदस्यों को धमकी देने वाले कई लोगों को सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं। यह मामला भी इसी तरह की घटनाओं की कड़ी में सामने आया है। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर कोई अलग टिप्पणी नहीं की है। उसने सवालों के जवाब के लिए गृह सुरक्षा विभाग और सीक्रेट सर्विस से संपर्क करने को कहा।