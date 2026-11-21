यूक्रेन में जेलेंस्की के गृहनगर पर रूसी मिसाइल हमला, 2 की मौत और 60 घायल; बच्चों पर भी बरसी आफत

मध्य यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर में शुक्रवार रात रूसी मिसाइल गिरी। शहर प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र विल्कुल ने बताया कि हमले में चार जगह आग लग गई। करीब 25 अपार्टमेंट इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक अस्पताल, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानों और वाहनों को भी क्षति हुई है।

विज्ञापन क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र गांझा के मुताबिक, हमले में 60 लोग घायल हुए हैं। इनमें छह बच्चे शामिल हैं। सात साल के बच्चे और 20 साल की युवती की मौत ने इस हमले को और गंभीर बना दिया है। विज्ञापन विज्ञापन

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में आम नागरिक एक बार फिर हमले की चपेट में आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रिह पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। शुक्रवार रात हुए इस हमले में सात साल के बच्चे और 20 साल की युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों में छह बच्चे भी शामिल हैं। हमले में रिहायशी इमारतों, अस्पताल, स्कूल और औद्योगिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है।



क्या यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हुए हमले?

क्रिवी रिह के अलावा यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र में भी रूसी ड्रोन ने पांच मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में 11 लोग घायल हुए, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। वहीं, राजधानी कीव में हुए रूसी हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। दूसरी ओर रूस के ब्रियांस्क और बेलगोरोद सीमावर्ती क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तीन लोगों के घायल होने की खबर है। इस तरह दोनों देशों के बीच हमले लगातार जारी हैं और सीमावर्ती इलाकों के साथ रिहायशी क्षेत्रों में भी आम लोग प्रभावित हो रहे हैं।



यूक्रेन के क्रिवी रिह पर हमले से कुछ घंटे पहले पोलैंड में दो रूसी मिसाइलें और एक संदिग्ध ड्रोन गिरा था। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे संभावित उकसावे की कार्रवाई बताया। यह घटना ऐसे समय हुई, जब दक्षिण-पूर्वी पोलैंड में यूरोपीय देशों की सेनाएं दो सप्ताह के सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास नौ नवंबर को शुरू हुआ था। इसमें शामिल सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के बाद संभावित शांति मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य यूक्रेन में स्थिरता बनाए रखने और उसकी सेना के पुनर्निर्माण में मदद करना है। यूरोपीय देशों ने पहले भी रूस पर महाद्वीप में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।रूस के हमले ऐसे समय हुए हैं, जब अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए बातचीत में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन में आयोजित शिखर बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चर्चा की। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के मुताबिक, इस दौरान यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को अपना दोस्त बताया। इस पर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन को हत्यारा और दुश्मन कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति के प्रति दोस्ताना भाषा का इस्तेमाल करने से उन पर दबाव कम हो सकता है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं, जिससे युद्ध समाप्त कराने की कोशिशों के सामने चुनौती बनी हुई है।