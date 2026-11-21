इराक में बिजली व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। दक्षिणी इराक के बसरा में स्थित हरथा पावर स्टेशन में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि इसकी लपटें आसपास के घरों तक पहुंच गईं। कई लोग झुलस गए और जहरीला धुआं सांस के जरिए उनके शरीर में चला गया। हादसे के बाद पावर स्टेशन का कामकाज रोकना पड़ा है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

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बसरा के उत्तर में स्थित हरथा पावर स्टेशन में स्थानीय समय के अनुसार शनिवार सुबह करीब छह बजे आग लगी। दमकलकर्मियों और नागरिक सुरक्षा दलों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 35 लोग घायल हैं। आग की लपटें आसपास के घरों तक पहुंचने से वहां रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए। कई लोगों के शरीर झुलस गए, जबकि कुछ लोगों को जहरीले धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी हुई। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।इराक के बिजली मंत्रालय के मुताबिक, पावर स्टेशन को गैस की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के कारण यह हादसा हुआ। गैस आपूर्ति में आई इस समस्या के बाद स्टेशन में आग लग गई। हालांकि, घटना के सभी कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने पावर स्टेशन पर हुए विस्फोट की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि पाइपलाइन को नुकसान कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हुई।हरथा पावर स्टेशन की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है। हालांकि, हादसे से पहले यह स्टेशन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था और करीब 400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा था। आग लगने के बाद स्टेशन का कामकाज रोकना पड़ा। इससे बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। फिलहाल स्टेशन को दोबारा शुरू करने और नुकसान का आकलन करने से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।इराक का बिजली ढांचा लंबे समय से कई समस्याओं का सामना कर रहा है। देश में दशकों से बिजली क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है। इसके अलावा बिजली संयंत्रों और अन्य सुविधाओं का सही रखरखाव नहीं हो पाता। भीषण गर्मी के दौरान बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है, लेकिन व्यवस्था इस मांग को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करती है। इससे पहले भी देश के सब-स्टेशनों और बिजली सुविधाओं में आग लगने या तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। हरथा पावर स्टेशन की घटना ने एक बार फिर इराक के बिजली ढांचे की कमजोरियों को सामने ला दिया है।