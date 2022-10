{"_id":"6359c87e2f9409442f7425bc","slug":"let-that-sink-in-says-musk-as-he-strolls-into-twitter-hq-ahead-of-expected-deal-closing","type":"story","status":"publish","title_hn":"Elon Musk: ट्विटर मुख्यालय में सिंक लेकर पहुंचे एलन मस्क, कल तक पूरा होना है अधिग्रहण सौदा","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Published by: देव कश्यप Updated Thu, 27 Oct 2022 05:23 AM IST

अपने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्विटर अधिग्रहण सौदे से पहले एलन मस्क ने बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मुख्यालय का दौरा किया। यहां वह एक चीनी मिट्टी का बेसिन हाथों में लेकर कार्यालय के हॉल में टहलते नजर आए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसे उन्होंने अपनी यात्रा को एक अनुभव के रूप में वर्णित किया कि वह इस डील को पूरी तरह महसूस करने या समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ला के सीईओ के पास सप्ताह के अंत तक या तो ट्विटर डील को पूरा करने या अदालत में मुकदमे का सामना करने का समय है। मस्क ने खुद ट्विटर मुख्यालय के अंदर, सिंक हाथों में लेकर जाते हुए वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि "let that sink in!" अंग्रेजी भाषा में let that sink in! को एक मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बयान के तुरंत बाद किया जाता है ताकि यह आग्रह किया जा सके कि इसे ठीक से माना जाए ताकि इसे पूरी तरह से समझा और सराहा जा सके। ट्विटर के मुख्य विपणन अधिकारी लेस्ली बेरलैंड (Leslie Berland) ने बुधवार को एक ईमेल में कर्मचारियों को बताया कि एलन मस्क ने कंपनी को खरीदने के लिए अपने सौदे के अपेक्षित समापन से पहले इस सप्ताह ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को कार्यालय का दौरा करने की योजना बनाई है। इसके कुछ ही देर बाद मस्क ने इस वीडियो को ट्वीट किया। एलन मस्क ने अपने ट्विटर बायो पर लिखा "ट्विटर चीफ"

विस्तार

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

सीएनएन के अनुसार, कथित तौर पर डील पूरी होने से अधिग्रहण को लेकर चल रही एक महीने की लंबी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जिससे टेस्ला के सीईओ ने पहले बाहर निकलने का फैसला किया था, लेकिन मूल रूप से सहमत शर्तों पर इस महीने की शुरुआत में आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए हैं। इस बीच, सोमवार को एलन मस्क ने भी अपने ट्विटर बायो को "ट्विटर चीफ" में बदल दिया। उन्होंने कई मौकों पर इस सौदे के बारे में दोस्तों के साथ टेक्स्ट संदेशों में ट्विटर के कर्मचारियों की संख्या को कम करने पर भी चर्चा की है जो अंततः अदालती फाइलिंग में भी सामने आए थे।



बता दें कि जुलाई में इस घटना के एक आश्चर्यजनक मोड़ आया था जब एलन मस्क, जो लंबे समय से ट्विटर को खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे थे, अचानक सौदे को रद्द कर दिया था। टेस्ला के सीईओ ने यह आरोप लगाकर ऐसा किया था कि ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम और नकली बॉट खातों की संख्या को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनके आपसी खरीद समझौते का उल्लंघन किया है। मस्क द्वारा सौदे की समाप्ति की घोषणा के बाद बाजार में तेज गिरावट देखी गई थी। बाद में ट्विटर ने मस्क पर इस सौदे से बाहर निकलने के बहाने बॉट्स का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था।इसके बाद पिछले हफ्ते फिर से मस्क ने पुष्टि की कि वह प्रति शेयर 54.20 अमेरिकी डालर की मूल रूप से सहमत कीमत पर ट्विटर को खरीदने के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि, विवाद की देखरेख कर रहे एक न्यायाधीश ने 28 अक्तूबर तक ट्विटर सौदे की कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।