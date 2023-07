US: बाइडन ने अमेरिकी मानसिक स्वास्थ्य संकट पर की बात, फिसली जुबान, कहा- हमने कैंसर को खत्म कर दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार (स्थानीय समय) को एक आश्चर्यजनक दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से कैंसर को खत्म कर दिया है जैसा कि हम जानते हैं। बाइडन ने यह दावा व्हाइट हाउस में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए किया। इस दौरान उन्होंने अपने 'यूनिटी एजेंडा' के हिस्से के रूप में अमेरिका के मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की।

US President Biden: "I said I'd cure cancer they looked at me like, why cancer? Because we can. We ended cancer as we know it."pic.twitter.com/yzG2RQwnqQ