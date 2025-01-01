श्रीलंका: 'संकट में साथ खड़ा रहेगा भारत', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के संबंधों पर क्या-क्या कहा?

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं।