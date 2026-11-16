एक्सप्लेनर: अफेयर चलाकर कैसे एनवीडिया टीम को बहकाते रहे हुआंग, भारतवंशी अधिकारी से सरेआम बदतमीजी की घटना क्या?

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जेनसन हुआंग पर अब तक उनके अफेयर्स से लेकर दफ्तर तक में व्यवहार को लेकर क्या-क्या नए खुलासे हुए हैं? कैसे उनके खिलाफ एक के बाद एक आरोप सामने आए हैं? इन खुलासों के बाद हुआंग की आम छवि और साख पर बट्टा लगा है? आइये जानते हैं...

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दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार एनवीडिया और इसके सीईओ पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले जेनसन हुआंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले चीन की कथित जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों को लेकर जांच के दायरे में घिरे जेनसन पर एक के बाद एक एनवीडिया की ही कई सहकर्मियों से रिश्ते रखने की बात सामने आई है। वह भी खुद के शादीशुदा होने के बाद। इतना ही नहीं हुआंग के एनवीडिया छोड़ने के बाद अब उनके कंपनी में निजी व्यवहार को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं, जिनसे उनके सार्वजनिक जीवन की छवि को करारा झटका लगने की आशंका है।