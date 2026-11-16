ट्रंप के दौर में कमजोर हुआ क्वाड?: अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट को बताया फेक न्यूज, क्या है मामला?

मनीला में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी कमजोर पड़ रही है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डायलन जॉनसन ने 'पोलिटिको' की इस रिपोर्ट को पूरी तरह बेतुका बताते हुए 'फेक न्यूज' करार दिया। रिपोर्ट में वाशिंगटन स्थित एक अज्ञात एशियाई राजनयिक के हवाले से कहा गया था कि क्वाड अब 'लाइफ सपोर्ट' यानी अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

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