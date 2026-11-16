शेनझेन में होगी शी, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात: कब होगा पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन? दुनिया की निगाहें चीन पर

चीन ने सोमवार को पुष्टि की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने अमेरिकी और रूसी समकक्षों, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के साथ गुरुवार, 19 नवंबर को शेनझेन में पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 19 नवंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शेनझेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन-रूस-अमेरिका राष्ट्राध्यक्षों की बैठक करेंगे।

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