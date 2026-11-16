थाईलैंड में हादसा: फुकेट में लगी भीषण आग, आसपास की कई इमारतों में फैली; 11 लोगों की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 16 Nov 2026 10:44 AM IST
सार
थाईलैंड में एक इमारत में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
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विस्तार
थाईलैंड के फुकेट में स्थित एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। पुलिस ने बताया कि आग तेजी से आस-पास की इमारतों में फैल गई। जिस इमारत में आग लगी, उस इमारत में गाड़ियां किराए पर देने का बिजनेस था और आग तेजी से आसपास की इमारतों में भी फैल गई।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस ने बताया, 'आज तड़के फुकेत के पातोंग में लगी भीषण आग के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हो गए। यह आग सुबह करीब 03:20 बजे फांग मुआंग साई कोर रोड पर स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी और आसपास की इमारतों तक फैल गई। दमकलकर्मियों ने लगभग 40-50 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं।'
पुलिस ने बताया कि मरने वालों या घायलों में कोई पर्यटक नहीं है। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। करीब चार महीने पहले बैंकॉक के एक बार में भी आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी।
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पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस ने बताया, 'आज तड़के फुकेत के पातोंग में लगी भीषण आग के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हो गए। यह आग सुबह करीब 03:20 बजे फांग मुआंग साई कोर रोड पर स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी और आसपास की इमारतों तक फैल गई। दमकलकर्मियों ने लगभग 40-50 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं।'
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पुलिस ने बताया कि मरने वालों या घायलों में कोई पर्यटक नहीं है। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। करीब चार महीने पहले बैंकॉक के एक बार में भी आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी।
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