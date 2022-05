{"_id":"628e720d8695da71537d5648","slug":"japanese-man-spends-over-15000-dollar-to-become-a-dog","type":"story","status":"publish","title_hn":"Social Media: कुत्ता जैसा दिखने के लिए जापानी शख्स ने खर्च किए लाखों रुपये, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, जापान Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 May 2022 12:04 AM IST