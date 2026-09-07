जापान बनाएगा एआई उपग्रह: अंतरिक्ष में ही खुफिया आंकड़ों का विश्लेषण, मिसाइल हमले पर फैसला होगा तेज; कैसे?

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जापान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस उपग्रह विकसित करने जा रहा है और यह कदम चीन-अमेरिका जैसे देशों के बीच अंतरिक्ष में युद्ध तकनीक की होड़ को और तेज करेगा। जापान के ये उपग्रह दूसरे निगरानी उपग्रहों से मिले आंकड़ों का अंतरिक्ष में ही एआई की मदद से विश्लेषण करेंगे और दुश्मन के ठिकानों की पहचान करेंगे।