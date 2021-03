अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामेद बकायोको का 56 वर्ष की उम्र में निधन

अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामेद बकायोको का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने जर्मनी के फ्रीबर्ग शहर में अपने 56वें जन्मदिन के दो दिन बाद एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सरकार के अनुसार, बकायोको कैंसर से पीड़ित थो और उनका जर्मनी में इलाज चल रहा था।

Ivory Coast Prime Minister Hamed Bakayoko dies in Germany's Freiburg two days after his 56th birthday: Reuters