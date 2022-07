Ivana Trump Passes Away: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में निधन

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का गुरुवार को न्यूयॉर्क शहर में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

Ivana Trump, the first wife of former US President Donald Trump, has died in New York City.



“She was a wonderful, beautiful, and amazing woman, who led a great and inspirational life," former president Donald Trump posted on social media pic.twitter.com/bAoRr2iKFj