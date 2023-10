Conflict: ‘लोगों को हथकड़ी बांधकर मौत के घाट उतारा जा रहा’, हमास की बर्बरता पर इस्राइली रक्षा बलों का दावा

इस्राइल पर हमला करना हमास के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमास के हमले का जवाब देते हुए इस्राइल ने गाजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचाई है। जंग जारी है और दोनों ओर से रॉकेट, बम और गोलियां लगातार चल रही हैं। इस्राइल आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन-चुन का खत्म करने में लगा है। हालांकि, इस बीच इस्राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने हमास पर आरोप लगाया है कि उसने लोगों के साथ जॉम्बी जैसा व्यवहार किया है।

बता दें, इस्राइल के 1200 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं कई लोगों के बंधक बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। इस्राइल के रक्षा बलों ने दावा किया कि हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया है और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है।

आईडीएफ के अधिकारी जोनाथन कॉनरिकस ने बताया, ‘बच्चों को मारने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन हमारे लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल था। हम यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हमास इतनी बर्बरता पर उतर आएगा। हालांकि, गवाहों के सामने आने से इसकी पुष्टि हो गई है कि हमास यही कर रहा है।’

उन्होंने दावा किया कि हमास जॉम्बी फिल्म की तरह गाजा पट्टी में इस्राइल की महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी लगाकर मौत के घाट उतार रहा है। बता दें, यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्राइल ने शनिवार को आतंकवादियों के अचानक हुए हमले के जवाब में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी की।



