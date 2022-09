Iran Hijab Row : हिजाब पर अड़े ईरान के राष्ट्रपति, अमेरिकी महिला पत्रकार को इंटरव्यू देने से इनकार

ईरान में हिजाब विवाद किस कदर बढ़ गया है कि अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीएनएन की महिला पत्रकारों को न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उनकी ओर से शर्त रखी गई थी कि महिला पत्रकार हिजाब पहनेंगी तो ही रईसी उनसे बातचीत करेंगे। महिला पत्रकार इस शर्त पर नहीं मानीं तो यह इंटरव्यू भी नहीं हुआ।

The aide made it clear that the interview would not happen if I did not wear a headscarf. He said it was “a matter of respect,” and referred to “the situation in Iran” - alluding to the protests sweeping the country. 5/7