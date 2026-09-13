पश्चिम एशिया: होर्मुज में ईरानी जहाज को बनाया निशाना, एक की मौत-तीन घायल; अमेरिका की चुप्पी से बढ़ा सस्पेंस

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाए जाने की खबर है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, रविवार तड़के क्वेश्म द्वीप के पास जहाज पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। सरकारी मीडिया ने बताया कि घटना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक हुई। हालांकि, जहाज को किसने और किस हथियार से निशाना बनाया, इसकी तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

विज्ञापन