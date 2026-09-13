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Hindi News ›   World ›   Indonesian Passenger Ship Carrying 240 People Goes Missing in Java Sea, Search Underway Update in hindi

इंडोनेशिया: 240 लोगों को लेकर निकला जहाज जावा सागर में लापता, संपर्क टूटने से हड़कंप; खोज और बचाव अभियान जारी

Sun, 13 Sep 2026 09:09 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Sun, 13 Sep 2026 09:09 AM IST
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Indonesian Passenger Ship Carrying 240 People Goes Missing in Java Sea, Search Underway Update in hindi
जावा सागर में जहाज लापता - फोटो : Amar Ujala Graphics

इंडोनेशिया में 240 लोगों को लेकर जा रहे एक यात्री जहाज का जावा सागर में संपर्क टूट गया है। इसके बाद रविवार को अधिकारियों ने जहाज की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू किया। विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 नाम का यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुरबाया से बोर्नियो द्वीप के दक्षिण कालीमंतन प्रांत की राजधानी बंजारमासिन जा रहा था।

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संचार व्यवस्था हुई थी खराब
बंजारमासिन स्थित सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के मुताबिक, उन्हें सूचना मिली थी कि यात्रा के दौरान जहाज की संचार व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद बचाव एजेंसियों ने जहाज की आखिरी ज्ञात लोकेशन का पता लगाकर तलाश शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, जहाज की आखिरी ज्ञात स्थिति जावा सागर में थी। यह स्थान बंजारमासिन के एक पियर से करीब 148 किलोमीटर दूर बताया गया है।
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अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं
अधिकारियों ने बताया कि जहाज में कुल 240 लोग सवार थे। फिलहाल जहाज पर सवार किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई तत्काल सूचना नहीं है। बचाव दल समुद्र में जहाज की तलाश कर रहा है। फिलहाल जहाज से संपर्क टूटने की वजह और उसके वर्तमान स्थान की जानकारी सामने नहीं आई है।
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सुरबाया से बंजारमासिन जा रहा था जहाज
विर्गो ट्रांसपोर्ट 8 इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के सुरबाया से दक्षिण कालीमंतन की राजधानी बंजारमासिन के लिए रवाना हुआ था। यात्रा के दौरान जावा सागर में इसका संपर्क टूट गया। अधिकारी जहाज की आखिरी लोकेशन के आधार पर खोज अभियान चला रहे हैं।

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