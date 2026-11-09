पाकिस्तान: नेशनल असेंबली के उपचुनाव में आतंकी हाफिज सईद को झटका; सत्तारूढ़ पार्टी ने कितने वोटों से हराया?
पीटीआई, लाहौर। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 09 Nov 2026 08:27 PM IST
सार
साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान में संसदीय उपचुनाव हार गई। सत्तारूढ़ पीएमएल-एन ने 43 हजार से ज्यादा वोट पाकर जीत दर्ज की। क्या है इस आतंकी की पार्टी का इतिहास, कितना रहा वोटों का अंतर? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान में संसदीय उपचुनाव हार गई है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने यह चुनाव जीत लिया है।
यह उपचुनाव रविवार को पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले की एनए-77 सीट पर हुआ था। यह इलाका लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इस सीट पर सांसद महमूद बशीर विर्क के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया।
हाफिज सईद की पार्टी को कितने वोट मिले?
चुनाव आयोग ने सोमवार को नतीजे घोषित किए। इनके मुताबिक, सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के उम्मीदवार मुहम्मद इब्राहिम गुज्जर को 30 हजार से ज्यादा वोट मिले। वहीं, पीएमएल-एन के उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43 हजार से ज्यादा वोट मिले। इस तरह उन्होंने चुनाव जीत लिया।
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जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जमात-ए-इस्लामी ने भी चुनाव नहीं लड़ा।
ये भी पढ़ें: ईरान की अमेरिका-इस्राइल को दो टूक: 'बातचीत को तैयार, लेकिन दबाव के आगे नहीं झुकेंगे'; पेजेशकियन क्या बोले?
मतदान के दौरान क्या-क्या हुआ?
इस उपचुनाव में मतदान कम हुआ। एक गांव में पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा, पीएमएल-एन की पांच महिला सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप था।
हाफिज सईद की पार्टी ने नतीजे क्यों खारिज किए?
पीएमएमएल ने सत्तारूढ़ पीएमएल-एन पर बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। पार्टी ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया। इस पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में भी हिस्सा लिया था। हालांकि, तब भी वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी।
हाफिज सईद का किन आतंकी संगठनों से रहा है संबंध?
हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का संस्थापक है। वह पहले मिल्ली मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) एक दूसरे राजनीतिक मंच के रूप में सामने आई। इसका संबंध भी हाफिज सईद से बताया जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस पार्टी को पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान का समर्थन भी हासिल है।
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यह उपचुनाव रविवार को पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले की एनए-77 सीट पर हुआ था। यह इलाका लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इस सीट पर सांसद महमूद बशीर विर्क के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया।
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हाफिज सईद की पार्टी को कितने वोट मिले?
चुनाव आयोग ने सोमवार को नतीजे घोषित किए। इनके मुताबिक, सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के उम्मीदवार मुहम्मद इब्राहिम गुज्जर को 30 हजार से ज्यादा वोट मिले। वहीं, पीएमएल-एन के उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43 हजार से ज्यादा वोट मिले। इस तरह उन्होंने चुनाव जीत लिया।
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जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जमात-ए-इस्लामी ने भी चुनाव नहीं लड़ा।
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मतदान के दौरान क्या-क्या हुआ?
इस उपचुनाव में मतदान कम हुआ। एक गांव में पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा, पीएमएल-एन की पांच महिला सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप था।
हाफिज सईद की पार्टी ने नतीजे क्यों खारिज किए?
पीएमएमएल ने सत्तारूढ़ पीएमएल-एन पर बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। पार्टी ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया। इस पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में भी हिस्सा लिया था। हालांकि, तब भी वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी।
हाफिज सईद का किन आतंकी संगठनों से रहा है संबंध?
हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का संस्थापक है। वह पहले मिल्ली मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) एक दूसरे राजनीतिक मंच के रूप में सामने आई। इसका संबंध भी हाफिज सईद से बताया जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस पार्टी को पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान का समर्थन भी हासिल है।