असमानता की वजह से मानव विकास के रास्ते में गंभीर रुकावट

दुनिया के कई देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शन दर्शाते हैं कि गरीबी, भुखमरी और बीमारियों के मोर्चों पर अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद कई समाजों को अब भी समुचित विकास का एक लंबा रास्ता तय करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक नई रिपोर्ट में विश्व में बढ़ती असमानताओं व विकास चुनौतियों को रेखांकित करते हुए हालात बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें पेश की गई है।



यूएनडीपी द्वारा सोमवार को जारी नई रिपोर्ट, “Beyond income, beyond averages, beyond today: inequalities in human development in the 21st Century,” बताती है कि लाखों-करोड़ों लोगों के लिए बुनियादी जीवन स्तर में अंतर तो घट रहा है लेकिन जीवन में फलने-फूलने के लिए उनकी जरूरतों में भी बदलाव आ रहा है।



रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में नई प्रकार की असमानताएं जड़ें जमा रही हैं जो मुख्य रूप से शिक्षा, तकनीक और जलवायु परिवर्तन से उपज रही हैं। जमीन को हिला कर रख देने वाले ये बदलाव समय रहते नहीं रोके गए तो एक ऐसी विशालकाय दरार के पैर पसारने का खतरा बढ़ जाएगा जिसे दुनिया ने औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं देखा है।



उदाहरण के तौर पर मानव विकास के क्षेत्र में अग्रणी देशों में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के सब्सक्रिप्शन कम मानव विकास वाले देशों की तुलना में 15 गुना तेज गति से बढ़ रहे हैं।



यूएनडीपी के प्रशासक एखिम श्टाइनर ने बताया, “कई वजहों से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं – टिकटों की कीमतें, पैट्रोल के दाम, राजनैतिक आजादी की मांगें, निष्पक्षता और न्याय की कोशिश। यह असमानता का एक नया चेहरा है और जैसाकि मानव विकास रिपोर्ट स्पष्ट करती है, असमानता समाधानों से परे नहीं है।”



रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से अब तक मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में प्रभावशाली प्रगति देखने को मिली है और सबसे कम विकसित देशों सहित सभी क्षेत्रों को इसका लाभ मिला है। सबसे तेज आर्थिक वृद्धि 2000 से 2010 तक देखने को मिली लेकिन उसके बाद से यह रफ्तार सुस्त हुई है।



वर्ष 1990 से 2018 तक कई देशों ने मानव विकास के विषय में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है – उच्च मानव विकास वाले देशों की संख्या 12 से बढ़कर 62 हो गई हैं जबकि कम मानव विकास वाले देशों की संख्या 62 से कम होकर 36 हो गई है।



वैश्विक स्तर पर एचडीआई रैंकिंग में शीर्ष पांच स्थानों पर ये देश हैं: नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और हांगकांग। आखिरी पायदान पर आने वाले देशों में बुरुंडी, दक्षिण सूडान, चाड, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य और निजेर हैं।



रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि असमानता की चुनौती समाधान से परे नहीं है और उससे निपटा जा सकता है लेकिन अगर मौजूदा ढर्रे पर काम चलता रहा तो असमानता को नियंत्रण में लाना आसान नहीं होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में असमान वितरण देश की प्रगति को प्रभावित करता है। हालात बेहतर बनाने व असमानता की विकराल होती समस्या से निपटने के लिए निम्न सिफारिशें पेश की गई हैं: