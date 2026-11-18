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प्रकाश एक सेकंड में करीब तीन लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 24 घंटे में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उसे एक प्रकाश-दिन कहते हैं। वॉयजर 1 की इस दूरी का मतलब है कि धरती से भेजा गया रेडियो संदेश यान तक पहुंचने में करीब 24 घंटे लेगा। वहीं, उसका जवाब वापस आने में भी 24 घंटे लगेंगे। यानी संदेश भेजने और जवाब पाने में करीब दो दिन लगेंगे। यह यान आज भी अपने पुराने सिस्टम और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पावर जनरेटर की मदद से काम कर रहा है और अंतरिक्ष से वैज्ञानिक आंकड़े भेज रहा है। वहीं, नासा को उम्मीद है कि वॉयजर 1 को एक पूर्ण प्रकाश-वर्ष तक पहुंचने में 18,000 साल लगेंगे। किसी अन्य तारे के करीब पहुंचने में इससे दोगुना समय लगेगा। परियोजना प्रबंधक सुजैन डोड वॉयजर 1 को पृथ्वी का दूत मानती हैं। डोड ने इसे 'एक राष्ट्रीय खजाना' और 'वास्तव में असाधारण' बताया।वॉयजर 1 और इसका जुड़वां वॉयजर 2 लगातार विज्ञान और इंजीनियरिंग डेटा भेज रहे हैं। ये 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में अलग-अलग बिंदुओं की ओर बढ़ रहे हैं। वॉयजर 2 को 1977 में वॉयजर 1 से दो सप्ताह पहले प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि, वॉयजर 2 वर्ष 2035 तक एक प्रकाश-दिवस का निशान हासिल नहीं कर पाएगा। वॉयजर 1 ने 1979 और 1980 में बृहस्पति और शनि के पास से उड़ान भरी। इसके बाद यह सौर मंडल से बाहर निकल गया और वर्ष 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंचा।वॉयजर यान लगभग हर दिन अपने अज्ञात वातावरण के बारे में जानकारी भेजते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा, आसपास के दबाव, धूल और गांगेय ब्रह्मांडीय किरणें शामिल हैं। डोड के अनुसार, ये यान मौसम उपग्रहों की तरह कार्य करते हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में उड़ान नियंत्रण टीम सप्ताह में एक बार कमांड भेजती है। सितंबर में, नियंत्रकों ने यान के लिए नवीनतम बिजली-बचत प्रयास पूरा किया। अक्तूबर में इससे संपर्क टूट गया था, जिसके कारण का पता लगाया जा रहा है।वॉयजर 1 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। यह किसी भी मानव निर्मित वस्तु से अधिक दूर तक यात्रा करने वाला यान है। वर्ष 1990 में वॉयजर 1 ने पृथ्वी की सबसे दूर की तस्वीर ली थी। यह नेपच्यून से परे से ली गई प्रतिष्ठित 'पेल ब्लू डॉट' तस्वीर थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री कार्ल सागन ने इस तस्वीर को दुनिया के सामने पेश किया था। प्रत्येक वॉयजर यान में 30 सेंटीमीटर का एक सोने की परत चढ़ा फोनोग्राफिक रिकॉर्ड है। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन, चित्र और आरेख शामिल हैं। डोड ने इसे 1977 से पृथ्वी पर जीवन का एक 'टाइम कैप्सूल' बताया।