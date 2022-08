Video: पाकिस्तान में हिंदू व्यक्ति को घेरकर मारने की थी तैयारी, ईशनिंदा का आरोप लगाकर घर के बाहर जुटी भीड़

पाकिस्तान में एक हिंदू सफाईकर्मी पर तथाकथित ईशनिंदा का आरोप लगाकर उसे घेरकर मारने की तैयारी थी। अशोक कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले हिंदू व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक अपार्टमेंट की इमारत के आसपास सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी अशोक को नीचे उतरने के लिए कह रहे थे लेकिन अशोक अपनी जान बचाने के लिए पुलिस का इंतजार करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस आई और भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। यह घटना पाकिस्तान के हैदराबाद की है।

Earlier, a charged mob gathered around the apartment building to get hold of the Hindu man. Police dispersed the mob and arrested the victim. pic.twitter.com/3j0RHUzzHO

Hyderabad police dispersed a violent mob which was demanding handing over a Hindu sanitary worker accusing him of #blasphemy Police claims the sanitary worker was targeted because of a personal clash with a local resident pic.twitter.com/CnSFLNLqhH