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मियामी-डेड शेरिफ कार्यालय के मुताबिक, रॉबिन्सन आर44 II हेलिकॉप्टर चार नवंबर को की बिस्केन के पास बिल बैग्स स्टेट पार्क के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हेलिकॉप्टर समुद्र में आयोजित एक पावरबोटिंग कार्यक्रम की वीडियो और तस्वीरें बनाने के लिए जा रहा था।राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हेलिकॉप्टर पानी की सतह के बेहद करीब रहकर कई बार मोड़ ले रहा था। तस्वीरें और वीडियो बनाने में आसानी के लिए हेलिकॉप्टर के कुछ दरवाजे भी हटा दिए गए थे। इसी दौरान एक मोड़ लेते समय उसके रोटर ब्लेड पानी से टकरा गए और हेलिकॉप्टर नीचे गिर गया।रिपोर्ट के मुताबिक, फोटोग्राफर ने जांचकर्ताओं को बताया कि हेलिकॉप्टर एक नाव के दाईं ओर बेहद कम ऊंचाई पर उसके समानांतर उड़ रहा था। इसके बाद वह मुड़ा और नाव से आगे निकल गया, ताकि नाव के नीचे से गुजरते समय बेहतर तस्वीर ली जा सके। इसी दौरान वीडियोग्राफर ने हेलिकॉप्टर के रोटर ब्लेड को पानी से टकराते हुए देखा।हादसे के बाद टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो में हेलिकॉप्टर पानी के अंदर उल्टा पड़ा दिखाई दिया। उसके लैंडिंग स्किड्स के निचले हिस्से में दो पीले रंग के फ्लोट लगे हुए थे। ये आपातकालीन फ्लोट पानी में हेलिकॉप्टर की लैंडिंग होने पर उसे तैरते रहने में मदद करने के लिए बनाए जाते हैं।मियामी-डेड काउंटी की शेरिफ रोजी कोर्डेरो-स्टुट्ज ने बताया कि आसपास मौजूद नावों पर सवार लोगों ने हादसे के बाद मदद के लिए आपातकालीन कॉल की। एक व्यक्ति ने भी पीड़ितों में से एक की मदद करने की कोशिश की। हादसे की सूचना मिलने पर कई स्थानीय एजेंसियों के बचाव दल मौके पर पहुंचे। अमेरिकी तटरक्षक बल (यूएस कोस्ट गार्ड) और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन) के कर्मियों ने भी बचाव अभियान में हिस्सा लिया।