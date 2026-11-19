बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लॉकडाउन के आह्वान के बीच राजधानी ढाका में तड़के कच्चे बम धमाके हुए, जबकि अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मोहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पुश्तैनी घर को आग लगा दी गई। उनके ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक, हिंसा में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं। देश के कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और बम धमाकों की घटनाएं सामने आई हैं।

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ढाका में सुरक्षा बढ़ाकर प्रमुख फ्लाईओवर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

शहर के प्रवेश और निकास रास्तों पर वाहनों की जांच की जा रही है।

ढाका में 24 घंटे के अभियान के दौरान 565 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे नुरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं।

संवेदनशील जिलों, खासकर गोपालगंज में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हजारों जवान तैनात किए गए हैं।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बीएनपी सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटकर कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रहने को कहा है।

चटगांव के पंचलाइश इलाके में अज्ञात लोगों ने मोहम्मद यूनुस के पिता के घर में आग लगा दी। इससे पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं को भी जला दिया गया था। ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर भी हमले और आगजनी की खबरें हैं। वहीं, बीएनपी के कम से कम दो कार्यालयों और एक नेता के घर को भी आग के हवाले किया गया। पिछले दो दिनों में अवामी लीग के कम से कम दो पार्टी कार्यालयों और उसके नेताओं की पांच संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। देश के 64 में से 28 प्रशासनिक जिलों में वाहनों को जलाने और दर्जनों कच्चे बम फोड़ने की घटनाएं हुई हैं।अवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया था। यह तारीख पिछले साल विशेष न्यायाधिकरण के उस फैसले की बरसी के आसपास है, जिसमें शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। हसीना 79 साल की हैं और 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद सरकार गिरने पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हसीना ने दिसंबर में हर हाल में देश लौटने की घोषणा की है। इसी के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ा और उनके समर्थकों की गतिविधियां तेज हुईं।



तारिक रहमान ने अवामी लीग को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग को आतंकवादी संगठन और फासीवादी ताकत बताते हुए उसके दोबारा उभरने का विरोध किया है। उन्होंने लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होने की अपील की। उनका कहना है कि 2024 की तरह फिर से ऐसी ताकतों को निर्णायक रूप से हराना होगा। उन्होंने बीएनपी नेताओं से केवल सरकारी मशीनरी पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ काम करने को कहा है। इस बीच पश्चिमी नाराइल जिले में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के एक हमले में सत्तारूढ़ दल के दो स्थानीय नेताओं की मौत हो गई। फरिदपुर और पिरोजपुर में भी हिंसा के दौरान एक बीएनपी नेता और एक परिवहन कर्मचारी की जान गई।



शेख हसीना और यूनुस के बीच पुराने टकराव का क्या है कनेक्शन?

मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी सरकार ने अवामी लीग को भंग किया और उसके हजारों नेताओं-कार्यकर्ताओं को जेल भेजा। इसी दौर में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी स्थित घर को भी कई चरणों में आग लगाकर और तोड़फोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया था। अब यूनुस के घर और ग्रामीण बैंक पर हमलों ने हिंसा को नया मोड़ दे दिया है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि आगजनी और हिंसा करने वालों की पहचान ऑडियो-वीडियो सबूतों के आधार पर की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।