कभी भारत को तोड़ा था अब खुद टूटेगा ब्रिटेन: एक साथ आए स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, एमओयू पर किया साइन

ब्रिटेन की तीन स्वायत्त संसदों स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सोमवार को एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें वेस्टमिंस्टर के नियंत्रण से मुक्त होने और अपने-अपने क्षेत्रों की स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा जाहिर की गई है।

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