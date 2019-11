बांग्लादेश में गैस पाइपलाइन में विस्फोट, कम से कम सात लोगों की मौत 

{"_id":"5dd141f38ebc3e54ff6baccf","slug":"gas-pipeline-exploded-in-chittagong-bangladesh-at-least-six-people-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u093e\u0902\u0917\u094d\u0932\u093e\u0926\u0947\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u0948\u0938 \u092a\u093e\u0907\u092a\u0932\u093e\u0907\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0938\u094d\u092b\u094b\u091f, \u0915\u092e \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0938\u093e\u0924 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924\u00a0","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

बांग्लादेश के चिटगांव में रविवार को एक गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया है। इस घटना में कम से कम सात लोगों के मारे जाने की खबर है।तटीय शहर चिटगांव में यह धमाका एक पांच मंजिला इमारत में हुआ। इस वजह से आसपास की इमारतों की दीवारें भी ढह गईं। इस घटना में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस के मुताबिक कम से कम 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन कर्मी इस समय बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह धमाका किस वजह से हुआ।

At least seven people killed and eight injured after a gas pipeline exploded today in Chittagong, Bangladesh: Reuters

— ANI (@ANI) November 17, 2019 खबरों के मुताबिक धमाका भीड़भाड़ वाले स्थान पर हुआ। यहां पैदलयात्रियों और रिक्शा पर चलने वाले यात्रियों की काफी भीड़ रहती है। धमाके की वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों को पर दीवार गिर गई। चिटगांव राजधानी ढाका से 216 किलोमीटर दूर है। इमारत का गैस राइजर इसकी चारदीवारी के बगल में है जहां विस्फोट हुआ है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हो सकता है कि गैस राइजर (पाइप) में कोई दिक्कत आ गई हो या फिर यह विस्फोट सुबह खाना बनाने की गतिविधियों या सिगरेट की वजह से भी हो सकता है।