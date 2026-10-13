फ्रांस: स्मार्ट फ्रिज हैक कर 50 डिग्री तक बढ़ाया तापमान, स्टोर्स में लगी आग; कैसे हुआ इतना बड़ा नुकसान?

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फ्रांस सहित पूरे यूरोप के खाद्य संकट और सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैकर्स ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर हमले को अंजाम देते हुए फ्रांस के कई प्रमुख सुपरमार्केट्स के इंटरनेट-कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स को हैक कर लिया। हैकर्स ने रातभर के लिए इनका तापमान बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, जिससे कई स्टोर्स में आग लग गई और लाखों रुपये का खाना सड़ गया।