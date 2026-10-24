फ्रांस में फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी: हजारों पुलिसकर्मी तैनात, नए मार्च का मार्ग बदला; क्यों बढ़ रहा विरोध?

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फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को छात्रों और कर्मचारियों के नए मार्च को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह मार्च स्कूलों के लिए धन की मांग और बढ़ती महंगाई के विरोध में निकाला जा रहा है। एक सप्ताह पहले हुई हिंसा में दुकानों में लूटपाट की गई थी और कारों को आग लगा दी गई थी। इसके बाद अब पुलिस ने मार्च का रास्ता बदल दिया है। इसे शहर के बाहरी हिस्से तक सीमित कर दिया गया है। वहीं, पूरे फ्रांस में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।