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पश्चिम एशिया तनाव: 14 दिन और रद्द रहेगी एअर इंडिया की सेवा, रियाद और दम्माम के लिए उड़ानें 7 नवंबर तक निलंबित

Sun, 25 Oct 2026 12:52 AM IST
ज्योति भास्कर आईएएनएस, रियाद।
आईएएनएस, रियाद। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:52 AM IST
सार

हूती विद्रोहियों के हमलों से उपजे तनाव और संवेदनशील हालात के मद्देनजर सऊदी अरब के रियाद और दम्माम के लिए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें दो और हफ्तों तक निलंबित रहेंगी। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए भारत ने उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में जल्द ही शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।

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सऊदी की उड़ानें रद्द - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पश्चिम एशिया के संवेदनशील हालात के मद्देनजर भारत से संचालित उड़ान सेवाओं को निलंबित रखने का फैसला लिया गया है। भारतीय दूतावास ने शनिवार को बताया कि एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की रियाद और दम्माम आने-जाने वाली उड़ानें 7 नवंबर तक निलंबित रहेंगी। वहीं, जेद्दा के लिए दोनों एयरलाइंस की सेवाएं 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगी।

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हवाई अड्डों पर लगातार हो रहे हमलों से तनाव

दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रियाद और दम्माम के लिए उड़ान सेवाओं का निलंबन जारी रहेगा, जबकि जेद्दा के लिए उड़ानें भी फिलहाल निर्धारित तिथि तक संचालित नहीं होंगी। यह फैसला सऊदी अरब में नागरिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से रियाद और दम्माम के हवाई अड्डों पर लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर लिया गया है।

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उमराह यात्रियों की स्वदेश वापसी कैसे?

इस बीच, भारत सरकार ने कहा कि सऊदी अरब में फंसे भारतीय उमराह यात्रियों की वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास संबंधित एयरलाइंस और टूर ऑपरेटरों के संपर्क में हैं, ताकि यात्रियों की जल्द वापसी सुनिश्चित की जा सके।

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सरकार सऊदी में फंसे लोगों की मदद के लिए क्या कर रही है?

नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 3,000 फंसे हुए उमराह यात्री सऊदी अरब से भारत लौट चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा सामान्य उमराह यात्री भी भारत वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचे यात्रियों की जल्द वापसी के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा जारी है। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास लगातार फंसे हुए लोगों के संपर्क में हैं और सामुदायिक स्वयंसेवकों के सहयोग से उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं।

भारतीयों के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम का संचालन

विदेश मंत्रालय के अनुसार रियाद और जेद्दा में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, जमीनी स्थिति की जानकारी देने के लिए नियमित सलाह (एडवाइजरी) जारी की जा रही है।

तेल क्षेत्र और एयरपोर्ट पर हमले की चपेट में आए भारतीय

बता दें कि भारत ने हाल ही में सऊदी अरब में नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की थी। इनमें किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले शामिल हैं। दम्माम हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य भारतीय घायल हुए थे। वहीं, शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले में भी एक भारतीय नागरिक घायल हुआ था।

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