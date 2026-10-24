अमेरिका के आसमान में उड़न तश्तरी?: सैन्य ठिकाने के ऊपर रहस्यमयी त्रिकोणीय वस्तु, बेहिसाब रफ्तार; क्या है सच?

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अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कुछ गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इनमें रहस्यमयी काली त्रिकोणीय वस्तुएं दिखाई देने की कई घटनाओं का ब्योरा है। ये वस्तुएं अमेरिका के संवेदनशील सैन्य ठिकानों के ऊपर देखी गई थीं।