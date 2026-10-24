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अमेरिका के आसमान में उड़न तश्तरी?: सैन्य ठिकाने के ऊपर रहस्यमयी त्रिकोणीय वस्तु, बेहिसाब रफ्तार; क्या है सच?

Sat, 24 Oct 2026 04:16 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन डीसी।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन डीसी। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 24 Oct 2026 04:16 PM IST
सार

अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों में सैन्य ठिकानों के ऊपर रहस्यमयी काली त्रिकोणीय वस्तुएं दिखने का खुलासा हुआ है। चश्मदीदों ने एक वस्तु की रफ्तार 1,800 मील प्रति घंटे बताई। न आवाज, न धुआं, तो आखिर ये वस्तुएं कहां से आई थीं? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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declassified us files reveal mysterious black triangular objects over military bases at 1800 mph
अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर रहस्यमयी काली वस्तुएं - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/व्हाइट हाउस/एक्स/वीडियो ग्रैब

विस्तार
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अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कुछ गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इनमें रहस्यमयी काली त्रिकोणीय वस्तुएं दिखाई देने की कई घटनाओं का ब्योरा है। ये वस्तुएं अमेरिका के संवेदनशील सैन्य ठिकानों के ऊपर देखी गई थीं। 
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चश्मदीदों ने क्या देखा?
चश्मदीदों के अनुसार, इनमें से एक वस्तु करीब 1,800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। इन वस्तुओं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उनसे धुआं या कोई अन्य गैस भी निकलती नहीं दिखी। इनकी चौड़ाई करीब 9 से 15 फीट होने का अनुमान लगाया गया।  

तापीय जांच में इन वस्तुओं से लगातार एक जैसी गर्मी निकलने के संकेत मिले। हालांकि, इन वस्तुओं की कोई तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है। इन्हें कब और कहां देखा गया था, इसकी जानकारी भी गोपनीय रखी गई है।
 

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क्या यह कोई अमेरिकी तकनीक है?
दस्तावेजों से कथित तौर पर पता चलता है कि अधिकारियों ने इन वस्तुओं के अमेरिकी तकनीक होने की संभावना को खारिज कर दिया था। लेकिन ये वस्तुएं कहां से आई थीं, इसका पता नहीं चल पाया है।
 

कहां से आईं ये वस्तुएं?
ये दस्तावेज यूएफओ से जुड़ी उन फाइलों का हिस्सा हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत हाल ही में जारी किया गया है। हालांकि, इन दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि ये वस्तुएं किसी दूसरे ग्रह से आई थीं।
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