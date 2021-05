दावा: फाइजर की वैक्सीन कम असरदार, फिर भी B.617.2 वैरिएंट से करेगी रक्षा

{"_id":"60b29baa8ebc3e6dc3398a4b","slug":"france-claims-americas-pfizer-vaccine-less-effective-yet-able-to-protect-from-variants-found-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093e\u0935\u093e: \u092b\u093e\u0907\u091c\u0930 \u0915\u0940 \u0935\u0948\u0915\u094d\u0938\u0940\u0928 \u0915\u092e \u0905\u0938\u0930\u0926\u093e\u0930, \u092b\u093f\u0930 \u092d\u0940 B.617.2 \u0935\u0948\u0930\u093f\u090f\u0902\u091f \u0938\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0917\u0940 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेरिस Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 30 May 2021 08:15 AM IST