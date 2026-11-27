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भारत ने 11 और 13 मई, 1998 को पोखरण में पांच परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों से अमेरिका हैरान रह गया था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था।ऐसे समय में स्ट्रोब टैलबॉट और तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बातचीत का रास्ता अपनाया। दोनों नेताओं ने अगले दो वर्षों में बैठकों की एक लंबी शृंखला आयोजित की। इन बातचीतों के जरिए दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की गई।टैलबॉट और जसवंत सिंह के बीच तीन महाद्वीपों के सात देशों में कुल 14 बैठकें हुईं। इन बैठकों ने वर्ष 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा की नींव रखी।क्लिंटन की यह यात्रा 22 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। इससे दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी कम करने में मदद मिली। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बातचीत ने आगे चलकर भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की नींव भी तैयार की।स्ट्रोब टैलबॉट ने अपनी किताब (एंगेजिंग इंडिया: डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब) में भारत की कूटनीतिक रणनीति और जसवंत सिंह के साथ बातचीत का विस्तार से जिक्र किया था।उन्होंने लिखा था कि अमेरिकी असंतोष के बीच भारत ने परमाणु परीक्षणों के बाद लंबी कूटनीतिक बातचीत में अपना संकल्प और लचीलापन साबित किया। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने समझौता नहीं किया। इससे देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास को मजबूती मिली।जसवंत सिंह के साथ ढाई साल तक चली बातचीत को याद करते हुए टैलबॉट ने उन्हें भारतीय रणनीति के प्रमुख शिल्पकारों में से एक बताया था। उन्होंने माना था कि जसवंत सिंह अपने उद्देश्यों को हासिल करने के काफी करीब पहुंचे, जबकि वह खुद अमेरिकी पक्ष के उद्देश्यों को उतनी सफलता से हासिल नहीं कर सके।टैलबॉट की कूटनीतिक भूमिका ने पोखरण परीक्षणों के बाद भारत-अमेरिका संबंधों को नया रास्ता देने में अहम योगदान दिया था। दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।