एक्सप्लेनर: इस्राइल चुनाव में किसे मिल रही कितनी सीटें, बहुमत नहीं मिला तो क्या होगी सरकार बनाने की प्रक्रिया?

नतीजों पर नेतन्याहू और आइजेनकॉट ने क्या कहा?

नेतन्याहू ने बुधवार सुबह यरुशलम में कहा कि नतीजे अब भी यहूदी और जायोनिस्ट जनता के बीच उनके गठबंधन को निर्णायक समर्थन मिलने का संकेत देते हैं। उन्होंने अरब पार्टियों को जायोनिस्ट विरोधी बताया और उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना खारिज कर दी। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध में समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया।



वहीं, पूर्व सैन्य प्रमुख और यशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकॉट ने कहा कि इस्राइल की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता नेतन्याहू को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती।



आइजेनकॉट ने नेतन्याहू से जनता के अविश्वास को स्वीकार कर राजनीति छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली जायोनिस्ट सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक, ऐसी सरकार में सभी के लिए सैन्य सेवा, हमास को खत्म करने और समाज के हर वर्ग का सम्मान करने जैसे मुद्दे अहम होंगे।

अरब पार्टियों की सीटें क्यों अहम हैं?

इस चुनाव में अरब पार्टियों के बेहतर प्रदर्शन ने सरकार बनाने का गणित बदल दिया है। जॉइंट लिस्ट और राअम पार्टी को मिलाकर 19 सीटें मिल रही हैं। यह इस्राइल में अरब प्रतिनिधित्व का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा हो सकता है।



इस्राइल की आबादी में फलस्तीनी अरब नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है। इस बार अरब समुदाय में मतदान बढ़ने को नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।



इस सरकार में बेजालेल स्मोट्रिच और इतामार बेन-ग्विर जैसे कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं की अहम भूमिका रही है। बेन-ग्विर के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री रहने के दौरान अरब समुदायों में अपराध और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार की आलोचना हुई।



जॉइंट लिस्ट के प्रमुख यूसुफ जबरीन ने अपनी पार्टी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अरब समुदाय एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वहीं, राअम पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास ने कहा कि अरब समुदाय की इस उपलब्धि के पीछे बेन-ग्विर, स्मोट्रिच और सरकार की उपेक्षा से जुड़ी नाराजगी है।



हालांकि, अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। आइजेनकॉट ने संभावित सहयोगियों के सामने इस्राइल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और हमास को आतंकवादी संगठन मानकर उसे खत्म करने जैसी शर्तें रखी हैं। अरब पार्टियों के लिए इन शर्तों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है।



इसके अलावा, विपक्षी खेमे में शामिल एविग्डोर लिबरमैन और नफ्ताली बेनेट भी अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने से इनकार कर चुके हैं।