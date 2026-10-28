Hindi News
›
Video
›
World
›
Did Netanyahu and Trump devise a 'Bihar-style' plan for the 2026 Israeli elections? They’re set to play a game
{"_id":"6ae1b8dc88f6ca256f0e9476","slug":"did-netanyahu-and-trump-devise-a-bihar-style-plan-for-the-2026-israeli-elections-they-re-set-to-play-a-game-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"इस्राइल चुनाव 2026 में नेतन्याहू-ट्रंप ने बनाया 'बिहार' वाला प्लान? आइजेनकोट के साथ करेंगे खेल!","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
इस्राइल चुनाव 2026 में नेतन्याहू-ट्रंप ने बनाया 'बिहार' वाला प्लान? आइजेनकोट के साथ करेंगे खेल!
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Wed, 28 Oct 2026 02:27 PM IST
Link Copied
एक तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी, दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरी और बीच में सत्ता में बने रहने की सियासत! इजरायल में चुनावी समीकरणों को लेकर एक ऐसी चर्चा शुरू हुई है, जिसकी तुलना भारत की राजनीति से भी की जा रही है। सवाल है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? और अगर ऐसा होता है, तो क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर रोटेशन का फॉर्मूला भी सामने आ सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस संभावित समझौते का अंजाम भी बिहार की सियासत जैसा हो सकता है?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।