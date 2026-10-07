एक्सप्लेनर: एक जैसे दिखने वाले अणुओं में फर्क बता सुलझाई पुरानी गुत्थी, क्यों खास है रसायन का नोबेल वाली खोज?

इससे जीवन की पहेली को समझने में क्या मदद मिली?

सोआई की यह प्रक्रिया प्रयोगशाला में बनाई गई रासायनिक प्रक्रिया है। यह सीधे तौर पर यह साबित नहीं करती कि जीवन की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी।



लेकिन इससे वैज्ञानिकों को एक अहम सवाल समझने का तरीका मिला। अगर शुरुआत में दोनों मिरर इमेज रूप मौजूद हों, तो उनमें से सिर्फ एक रूप धीरे-धीरे कैसे हावी हो सकता है।



इसी वजह से यह काम उस पुरानी पहेली से जुड़ता है कि जीवन में अमीनो एसिड्स और शुगर के सिर्फ एक मिरर इमेज रूप का इस्तेमाल क्यों होता है।

कागान की खोज आज क्यों काम की है?

कागान के बताए नॉन-लीनियर इफेक्ट को समझने से वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक खास मिरर इमेज को ज्यादा मात्रा में कैसे बनाया जा सकता है।



इसका महत्व दवाओं के निर्माण में खास तौर पर है। इसके अलावा फ्लेवर, खुशबू और खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायनों को बनाने में भी ऐसी केमिस्ट्री उपयोगी हो सकती है।



यानी इस नोबेल की कहानी सिर्फ मॉलिक्यूल की बनावट समझने तक सीमित नहीं है। यह इस सवाल से भी जुड़ी है कि जब दो रूप लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो वैज्ञानिक उनमें से जरूरत वाले रूप को ज्यादा मात्रा में कैसे बना सकते हैं।

पिछले साल रसायन विज्ञान में किसे मिला था नोबेल?

2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम. यागी को मिला था। तीनों वैज्ञानिकों को मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया था।



एमओएफएस ऐसी खास छिद्र वाली संरचनाएं हैं, जिनके अंदर बहुत छोटे-छोटे खाली स्थान होते हैं। इन जगहों में गैसों और दूसरे पदार्थों को पकड़कर रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह के मॉलिक्यूलर स्पंज की तरह काम करते हैं। इनका इस्तेमाल हवा से पानी निकालने, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने और जहरीली गैसों को स्टोर करने जैसी तकनीकों में किया जा सकता है।