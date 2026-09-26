सस्ते स्मार्टफोन का दौर हो रहा खत्म: 2030 तक 20 हजार से कम कीमत वाले फोन बाजार से होंगे बाहर, क्या है कारण?

स्मार्टफोन बाजार से धीरे-धीरे सस्ते और बजट फोन गायब हो रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक दुनिया भर के रिटेल बाजारों से 20,000 रुपये से कम कीमत वाले 23 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन बाजार से बाहर हो जाएंगे। काउंटरपॉइंट रिसर्च के स्मार्टफोन शिपमेंट फोरकास्ट बाय प्राइस बैंड ट्रैकर के मुताबिक, इस दशक के अंत तक बजट सेगमेंट में लगभग 40% की भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां कुल वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट में रिकवरी देखी जा रही है और यह फिर से 2025 के स्तर के आसपास (लगभग 1.20 अरब यूनिट्स) पहुंच रही है, वहीं बजट सेगमेंट लगातार सिकुड़ता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे मुख्य वजह 2026-2027 के दौरान इंडस्ट्री में आए मंदी के झटके हैं।

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