चार्ली किर्क हत्याकांड: सुरक्षा में कहां-कहां हुई बड़ी चूक? खुले कैंपस से छत तक, रिपोर्ट ने खोली पोल

यूटा वैली यूनिवर्सिटी में पिछले साल चार्ली किर्क की हत्या को लेकर जारी नई रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था की कई गंभीर कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, किर्क के संगठन टर्निंग पॉइंट USA ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताए जाने के बावजूद खुले स्थान पर कार्यक्रम कराने पर जोर दिया था। दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी ने ऐसे खतरे का ठीक से आकलन नहीं किया, जिसमें किसी ऊंची इमारत या छत से हमलावर गोली चला सकता था।

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