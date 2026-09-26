फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   World Updates Morocco election west asia russia ukraine crisis pak UNGA Kashmir nepal china polity crime news

विदेश के समाचार: यूएन के मंच पर शहबारज शरीफ का कश्मीर राग, ट्रंप को दिया श्रेय; मोरक्को में संसदीय चुनाव नतीजे

Sat, 26 Sep 2026 03:16 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 26 Sep 2026 03:16 AM IST
विज्ञापन
World Updates Morocco election west asia russia ukraine crisis pak UNGA Kashmir nepal china polity crime news
दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ 2025 के संघर्ष में "समय पर हस्तक्षेप" का श्रेय दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। पिछले साल 22 अप्रैल के पहलगाम हमले (26 नागरिक मारे गए) के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ट्रंप ने युद्ध रोकने का दावा किया, पर भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इन्कार किया है। शरीफ ने ट्रंप के "दृढ़ और दूरदर्शी नेतृत्व" की सराहना की, कहा कि उनके हस्तक्षेप से लाखों जानें बचीं। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के "उचित और निष्पक्ष समाधान" की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर संबंधी दावों को खारिज किया है, यह कहते हुए कि जम्मू और कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। शरीफ ने सिंधु जल संधि (IWT) पर भी बात की, जिसे भारत ने आतंकवाद का समर्थन बंद होने तक निलंबित रखा है। उन्होंने पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच शांति स्थापित करने के पाकिस्तान के प्रयासों का भी उल्लेख किया। शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनके "अथक प्रयासों" के लिए धन्यवाद दिया।

विज्ञापन

मोरक्को चुनाव: ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी ने जीतीं सबसे अधिक 97 सीटें

मोरक्को के संसदीय चुनाव में ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं। आंतरिक मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को घोषित अंतिम परिणामों के अनुसार, पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 395 में से 97 सीटें जीतीं। यह पार्टी किंग मोहम्मद VI के करीबी एक शाही सलाहकार ने स्थापित की थी। पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए उसे अन्य दलों के साथ बातचीत करनी होगी। यह चुनाव युवाओं में बढ़ती निराशा से प्रभावित था। समृद्ध अर्थव्यवस्था के बावजूद देश में बेरोजगारी अधिक है। लोगों ने बेहतर स्कूलों, अस्पतालों और आवास की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed