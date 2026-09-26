सुरक्षा में कमी: एयरबस ए321 विमानों में धड़ के स्ट्रिंगर पर मिली गड़बड़ी, सुरक्षा को खतरा नहीं

अंतरराष्ट्रीय विमान निर्माता एयरबस ने अपने ए321 विमानों के धड़ के निचले सामने वाले हिस्से में स्ट्रिंगर पर सतह सुरक्षा में विचलन की पुष्टि की है। यह समस्या मानक मरम्मत कार्य के दौरान सामने आई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा है, सुरक्षा से नहीं।

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क्या है यह समस्या? एयरबस के अनुसार, कई ए321 विमानों में धड़ के स्ट्रिंगर पर सतह सुरक्षा में कमी पाई गई है। समस्या का स्रोत पहचान लिया गया है और इसे नियंत्रित भी कर लिया गया है। कंपनी के पास इसका समाधान उपलब्ध है। विज्ञापन क्या विमानों का संचालन सुरक्षित है? एयरबस ने बताया कि विमानों का संचालन जारी रह सकता है। मरम्मत कार्य के लिए स्ट्रिंगर को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मरम्मत लागू होने के बाद, विमान सामान्य डिजाइन के अनुरूप हो जाता है। नए लेपित स्ट्रिंगर सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

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