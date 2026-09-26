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सुरक्षा में कमी: एयरबस ए321 विमानों में धड़ के स्ट्रिंगर पर मिली गड़बड़ी, सुरक्षा को खतरा नहीं

Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
ज्योति भास्कर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली।
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
सार

एयरबस ने ए321 विमानों के धड़ के निचले हिस्से में स्ट्रिंगर पर सतह सुरक्षा में विचलन की पुष्टि की है। कंपनी ने इसे गुणवत्ता का मुद्दा बताया है, सुरक्षा का नहीं। समाधान उपलब्ध है और विमानों का संचालन जारी रहेगा।

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Airbus A321 Fuselage Stringer Issue Identified No Safety Risk hindi news updates
एयरबस ए320 - फोटो : आधिकारिक वेबसाइट/एयरबस

विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय विमान निर्माता एयरबस ने अपने ए321 विमानों के धड़ के निचले सामने वाले हिस्से में स्ट्रिंगर पर सतह सुरक्षा में विचलन की पुष्टि की है। यह समस्या मानक मरम्मत कार्य के दौरान सामने आई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा है, सुरक्षा से नहीं।

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क्या है यह समस्या?

एयरबस के अनुसार, कई ए321 विमानों में धड़ के स्ट्रिंगर पर सतह सुरक्षा में कमी पाई गई है। समस्या का स्रोत पहचान लिया गया है और इसे नियंत्रित भी कर लिया गया है। कंपनी के पास इसका समाधान उपलब्ध है।

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क्या विमानों का संचालन सुरक्षित है?

एयरबस ने बताया कि विमानों का संचालन जारी रह सकता है। मरम्मत कार्य के लिए स्ट्रिंगर को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मरम्मत लागू होने के बाद, विमान सामान्य डिजाइन के अनुरूप हो जाता है। नए लेपित स्ट्रिंगर सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 

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