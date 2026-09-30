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दुबई-तेल अवीव फ्लाइट को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं इस घटना को महज दो पायलटों की भिड़ंत बताया गया है तो कहीं इसके पीछे एक पायलट की ओर से विमान को क्रैश कराने की साजिश कहा जा रहा है। इतना ही नहीं कुछ रिपोर्ट्स में पायलटों को ओमान और अमीरात का बताया गया है तो कुछ जगहों पर इनकी पहचान रूस और यूक्रेन के पायलट के तौर पर की गई है। विज्ञापन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से इस्राइल जाने वाले एक विमान में बुधवार को बड़ा हादसा यात्रियों की बहादुरी से रोक लिया गया। दरअसल, हुआ कुछ यूं कि सुबह उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट की तरफ से हाईजैकिंग का सिग्नल भेजा गया। जब यह सिग्नल आए तब विमान में काफी हलचल मच चुकी थी और यह अचानक आधी ऊंचाई खो चुका था। इसके बाद इस्राइली वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। इस हाईजैकिंग अलर्ट के कुछ ही मिनटों बाद विमान की सऊदी अरब में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

ऐसे में यह जानना अहम है कि जिस दुबई-इस्राइल फ्लाइट को लेकर इतने अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसमें आखिर कब-क्या हुआ? विमान के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक आपात अलर्ट अचानक हाईजैकिंग के अलर्ट में बदल गया? इसे लेकर क्या-क्या थ्योरी सामने आई हैं और जांच किस दिशा में है? विमान उड़ाने वाले पायलटों के बारे में क्या जानकारी सामने आई है? यूएई, इस्राइल और विमान को आपात लैंडिंग के लिए जगह देने वाले सऊदी अरब की तरफ से इस घटना पर क्या कहा गया है? आइये सवाल-जवाब में जानते हैं...



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विमान के उड़ान भरने से लैंड होने तक के बीच में कब-क्यों बिगड़ी स्थिति? उड़ान भरने के लगभग डेढ़ से दो घंटे बाद, जब विमान जॉर्डन के हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, तब कॉकपिट में अचानक हिंसक घटना घटी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सह-पायलट ने कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया और कथित तौर पर विमान को हाईजैक करने का प्रयास किया।

कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सह-पायलट विमान को क्रैश करने के इरादे से इसे कब्जे में लेना चाहता था।

कॉकपिट में हुई इस लड़ाई के दौरान विमान अचानक लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे की ओर गिरा और 17,400 फीट की ऊंचाई पर आ गया।

इस बीच विमान में पहले सामान्य आपातकाल (स्क्वैक कोड 7700) और फिर अनधिकृत हस्तक्षेप/हाइजैकिंग स्क्वैक कोड 7500) का सिग्नल भेजा गया।

केबिन में हड़कंप और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। वहीं, अलर्ट मिलते ही इस्राइली वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए।

कैसे काबू में लिया गया विमान का नियंत्रण? कॉकपिट में मची हलचल और गिरावट महसूस होते ही आगे की सीटों पर बैठे यात्री, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल थे और केबिन क्रू तुरंत कॉकपिट की ओर दौड़े।

यात्रियों-क्रू ने हमलावर सह-पायलट का सामना किया और उसे काबू में करके कॉकपिट से बाहर खींचकर बांध दिया। साथ ही कॉकपिट का दरवाजा सुरक्षित कर लिया।

विमान में सवार एक इस्राइली डेंटिस्ट और एक नर्स ने गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ कैप्टन का आपातकालीन इलाज कर उनकी जान बचाई।

विमान को सुरक्षित लैंड कराने के लिए क्या किया गया? यरुशलम पोस्ट और वाईनेट न्यूज के मुताबिक, इस विमान में दो पायलट पीछे की पंक्तियों में बैठे थे, जो कि एक पायलट को खून से लथपथ देखकर घबरा गए थे। बाद में इनमें से एक पायलट ने कॉकपिट में जाकर उड़ान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया।

हमलावर के निष्क्रिय होने के बाद पायलट ने ऑटो पायलट के स्थान पर विमान को हाथों (मैनुअल) से नियंत्रित किया और लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखी। तब तक यात्री के तौर पर सफर कर रहा एक पायलट केबिन में आ चुका था।

आपात स्थिति के चलते जॉर्डन की सीमा के पास से विमान को मोड़कर सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र की ओर ले जाया गया। पायलट ने विमान को सऊदी अरब के तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कराया।

लैंडिंग के बाद विमान में मौजूद सभी 174 यात्री सुरक्षित पाए गए, जबकि चाकूबाजी में घायल हुए कैप्टन और हमलावर सह-पायलट को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई गई है।

2. घायल हुए कैप्टन इस्राइली वेबसाइट वाईनेट ग्लोबल के मुताबिक, विमान के कैप्टन भारतीय नागरिक हैं। हालांकि शुरुआती मीडिया खबरों में पायलटों की राष्ट्रीयता को लेकर तरह-तरह के दावे किए गए थे। हमले में कैप्टन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कॉकपिट में काफी खून बिखरा हुआ था।

कैप्टन ने हमलावर सह-पायलट का मुकाबला किया और बाद में विमान में सवार एक इस्राइली डॉक्टर और नर्स ने आपातकालीन प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाई। उन्हें भी इलाज के लिए सऊदी अरब के अस्पताल ले जाया गया।

3. विमान में मौजूद अन्य पायलट

इस उड़ान में यात्री के रूप में दो अन्य पायलट भी सवार थे। हमलावर सह-पायलट को कॉकपिट से हटाए जाने के बाद, यात्रियों के कहने पर इन पायलटों ने कॉकपिट में जाकर विमान की कमान संभाली और लैंडिंग कराई। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी यूएनएन के मुताबिक, यात्रियों के तौर पर सफर कर रहे यह दोनों पायलट रूस और यूक्रेन के नागरिक थे। यानी युद्ध के मैदान पर टकरा रहे दो देशों के नागरिकों ने एक विमान को बचाने के लिए साथ काम किया। इस उड़ान में यात्री के रूप में दो अन्य पायलट भी सवार थे। हमलावर सह-पायलट को कॉकपिट से हटाए जाने के बाद, यात्रियों के कहने पर इन पायलटों ने कॉकपिट में जाकर विमान की कमान संभाली और लैंडिंग कराई। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी यूएनएन के मुताबिक, यात्रियों के तौर पर सफर कर रहे यह दोनों पायलट रूस और यूक्रेन के नागरिक थे। यानी युद्ध के मैदान पर टकरा रहे दो देशों के नागरिकों ने एक विमान को बचाने के लिए साथ काम किया।

यूएई, इस्राइल और सऊदी की तरफ से इस घटना पर क्या कहा गया? 1. इस्राइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकालीन सुरक्षा समीक्षा बैठकें कीं और बयान जारी कर कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी इस्राइली यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शुरुआती जांच के आधार पर इस्राइली सुरक्षा एजेंसियों ने इसे संभावित आतंकवादी हमला/हाइजैकिंग का प्रयास माना है, न कि सिर्फ सह-पायलट की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। उन्होंने कहा कि यात्रियों-क्रू की सूझबूझ से बड़ी तबाही टल गई।